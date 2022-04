Silvia Taulés analiza en Más Vale Tarde el incierto futuro laboral y económico de Iñaki Urdangarin tras su separación de la infanta Cristina. Según explica la periodista de 'Vanitatis', en estos momentos el ex duque de Palma "no gana ni un duro".

En cuanto a sus pronósticos laborales, Taulés explica que es más probable que Urdangarin se quede en Vitoria como entrenador en una fundación deportiva de su hermano a que se convierta en coach deportivo en el Barça, puesto que allí "no lo van a contratar ni ahora ni en un futuro inmediato".

"En Barcelona creo que tiene poco futuro y le veo más futuro en Vitoria", señala la periodista, que no obstante apunta: "Si él ha dejado el trabajo será porque algo debe tener en la cabeza, algo debe tener en mente".

En cualquier caso, incide, "por ahora es que no tiene nada y no gana ni un duro": "Los amigos le dicen: 'Es que si vamos a tomar un café se lo pagamos nosotros'", ahonda Taulés, que no obstante recalca que la situación de Urdangarin no es tan diferente de cómo era.

Antes, afirma, "vivía de prestado de la infanta" y "ahora es de su madre y de la familia de su madre". "No deja de ser un poco lo mismo, con otro nivel adquisitivo", resume la informadora, que precisa que "los escoltas todavía los tiene".