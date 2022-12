Más de 100 policías buscan en Madrid al secuestrador de niñas de Ciudad Lineal. Le han llamado 'Operación Candy', porque el pederasta secuestró a la primera niña cuando salía de comprar chuches de una tienda. En dos meses ha secuestrado a dos pequeñas de 8 y 6 años, y hay tres comisarías movilizada en la búsqueda.

Hay un dispositivo preventivo en marcha: se vigilan las zonas donde hay niños y opera el secuestrador. Agentes de paisano han hecho numerosas identificaciones. Por otro lado, los investigadores están estudiando todas las declaraciones de los testigos. El problema que se han encontrado es que las descripciones del pederasta, son dispares.

Se habla de un hombre que va desde 1,65 m. hasta 1,80 m.; de ciudadanos de los países del este, latinos y españoles, y su pelo pasa del canoso al rubio. Son tres los ejes fundamentales de la investigación: buscan a un hombre, una vivienda y un coche.

Las pistas más fiables las dio la primera niña, de 8 años, secuestrada en abril. Fue sedada, al igual que su segunda víctima. Las niñas quedan atontadas y dormidas, son incapaces de describir al sujeto. El otro problema al que se enfrentan los agentes es que si le cazan intentado secuestrar a otra niña, sería complicado imputarle los otros dos secuestros porque no hay pruebas. Ducha a las niñas antes de abandonarlas. La labor se complica porque no hay restos de ADN del sujeto. Su control de las zonas donde opera es absoluto: no hay cámaras de videovigilancia.