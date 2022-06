El actor Santi Millán se ha convertido en 'trending topic' en las redes sociales después de que se difundiese un vídeo en el que aparece manteniendo relaciones sexuales. El vídeo íntimo ha corrido como la pólvora y no son pocos los que en vez de frenar su divulgación han continuado compartiendo y comentando el vídeo con sus contactos, incurriendo así en un delito.

Tras el revuelo generado, el actor ha querido pronunciarse. Lo ha hecho respondiendo a las preguntas del diario 'ABC', medio que publica la primera reacción de Millán, y dejando claro que lo que es "noticia" de este asunto es que ha sido víctima de un delito.

"No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar", ha defendido el intérprete.

También su mujer, Rosa Olucha, ha hablado sobre lo sucedido en sus redes sociales, para responder a quienes la escribían preguntándose cómo se encontraba. "Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad que, por cierto, es delito. Su intimidad es suya y de nadie más", ha aclarado .

Y añadía: "No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya". "Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos", ha concluido Olucha, dejando claro que el único damnificado es su esposo.

En Más Vale Tarde, tras conocer las primeras palabras del actor, la abogada Beatriz de Vicente ha explicado que con estos casos suele haber una sensación de impunidad entre quienes distribuyen contenido de este tipo. "Es un delito que lleva aparejadas penas de prisión de hasta tres años. El problema es la impunidad de las redes: el ciudadano se pasa el vídeo creyendo que no pasa nada y sí pasa", ha aclarado la experta.