El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, denunciaba este fin de semana que le habían quemado el coche, y escribía en Twitter: "Me acaban de quemar el coche en Barcelona. Nadie me detendrá en el cumplimiento del deber de mi trabajo". Ahora, el informe de los Mossos d'Esquadra revela que el coche no habría ardido por un sabotaje, sino por un incendio fortuito.

Los hechos ocurrieron cuando acudía a un acto con afiliados. Instantes después de abandonar el vehículo supo que había ardido en llamas, y lo denunció en sus redes sociales. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar: Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, quien hablaba de "totalitarismo", o Inés Arrimadas, que lo calificaba de "salvajada".

La investigación habla ahora de un incendio fortuito provocado por un problema mecánico. Según ha podido saber laSexta, el chófer de Josep Bou fue alertado por una patrulla en el momento en el que el coche perdía líquidos y estaba humeando, instantes antes del incendio.

El Partido Popular no ha tardado en manifestar dudas sobre la información de los mossos, y advierten de que los agentes se pusieron en contacto con el regidor Bou horas después de que la prensa publicase la conclusión de la investigación

Por su parte, el propio Bou ha insistido en que su coche estaba perfecto y que es muy difícil que se trate de una avería, tal y como ha explicado en una entrevista en RAC 1. Añade en sus declaraciones que tiene dudas de cómo se originó y afirma que tiene motivos suficientes para dudar de unos informes hechos en menos de 24 horas.

La alcaldesa de Barcelona, que en un primer momento mostró preocupación por lo sucedido, ha publicado ahora en Telegram que un cargo público no debería generar falsas alarmas ni difundir fake news, tampoco atacar de forma tan irresponsable la reputación de la ciudad. Por ello, le ha pedido que rectifique y pida disculpas, a lo que Bou ha respondido instando a Colau a que la que dimita sea ella.