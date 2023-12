El programa Más Vale Tarde ha destapado los negocios de las loterías al margen de la ley y en el vídeo que acompaña la noticia explica, boletos en mano, la diferencia entre la autorizada y la no autorizada. La lotería no autorizada tiene varios puntos calientes situados en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, donde mueve millones de euros al año. Ha habido en estos puntos varias operaciones policiales y se han precintado varias sedes para la venta de lotería al margen de la ley.

La ley recoge que se mantiene "la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), como operadores de juego que vienen explotando de forma controlada hasta la fecha estas loterías".

Para diferenciar estos boletos de los autorizados hay que fijarse en el logo. El programa expone tres para poder diferenciarlos (puedes ver las imágenes accediendo al vídeo principal que acompaña la noticia) y señala que hay que fijarse en el logo. Los que ponen ONDEE y El Centauro pertenecen a las no autorizadas, mientras que la conocida ONCE es la legal. Por la parte de atrás son más parecidos. El de Centauro imita a la lotería Nacional y el de ONDEE, al de la ONCE. Si vas con prisas lo puedes comprar, por eso, es importante detenerse y fijarse.

Desde la ONCE han explicado a MVT cómo diferenciarlo. Un responsable ha señalado que el suyo "siempre va a contener el logotipo" y una sola barra de códigos. Mientras que otros suelen llevar dos. Además, añade que la tipografía es distinta ya que el tamaño del del cupón de la ONCE es "relevante": "Contiene un calado con el nombre de la ONCE interno". La parte atrás imitan el QR de la ONCE, pero si se mira bien, pese a la estética parecida de la página web, es otra distinta.