Este miércoles ha publicado la revista 'Hola' en su portada la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa después de casi ocho años de amor. "Al principio creí que era una inocentada", comenta la periodista María Eugenia Yagüe, que conecta con Más Vale Tarde para pronunciarse sobre esta separación: "Pero 'Hola' no suele hacer bromas con estas cosas, ni tiene tanto sentido del humor".

"Me ha sorprendido muchísimo", dice. Y, es que, la semana pasada una amiga suya "llamó a Isabel, que estaba con Mario en casa", por lo que la lleva a pensar que ha sido "una ruptura aparentemente amistosa". Además, está convencida de que ha sido "unilateral": "Yo creo que lo ha decidido Isabel. Parece ser que el punto de inflexión fue el puente de diciembre", descubre la periodista, ya que la socialité se fue con sus hijas Tamara y Ana a las Islas Maldivas y no fue Vargas Llosa. Pero también apunta que "en los últimos actos, él ya no figuraba".