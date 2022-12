NO SABE CÓMO SE EXPULSA AL EJÉRCITO DE CATALUÑA

Hilario Pino preguntaba a Gabriél Rufían sobre cómo se expulsa al Ejército de Cataluña o cómo se hace cargo uno del espacio aéreo de Cataluña, a lo que el político respondía "no tengo ni idea". Mamen Mendizábal ha vuelto ha vuelto a insistir y no ha obtenido respuesta: "Prefiero que me 'trolee' la caverna".