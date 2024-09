Max ha estrenado el segundo episodio de 'El caso Sancho', la docuserie que narra todos los hechos relacionados con el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, y que ha terminado con la condena a cadena perpetua del hijo del actor Rodolfo Sancho.

En esta entrega el foco se centra en la reconstrucción de todos los hechos acaecidos el 2 de agosto en la isla de Koh Phangan. Además, se analizan las primeras declaraciones que el actor realizó al llegar a Tailandia, por las que se le tachó de soberbio. "Tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia y siento el revuelo que se ha creado, el cual quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia", declaró en 5 de septiembre de 2023.

Ahora el actor responde a las críticas asegurando que esa actitud era un "mecanismo de defensa" y añade: "Habrá gente que lo entenderá y gente que no". Asimismo, ha sentenciado: "Los que somos padres sabemos la diferencia entre ser padre y no ser padre. Es muy fácil criticar si no lo eres ¿Tú qué sabes de lo que se siente cuando no eres padre? Lo importante es ser fiel con uno mismo. Desentendiéndome de esto, no habría podido vivir".

Le dejaban un momento el teléfono y luego se lo quitaban

En la recta final del capítulo se recrea la primera conversación que mantuvo Rodolfo con su hijo, Daniel Sancho: "Lo siento, lo siento... Ha ocurrido esto". También afirma que "no recuerdo bien si le pregunto algo. Enseguida fue: Tranquilo, tranquilo, respira. Le dije que estuviera tranquilo porque estaba muy alterado".

Por otra parte, el actor recuerda el compromiso que adquirió con su hijo: "Le digo que voy a empezar a moverme, que no se preocupe. Fueron tres minutos. Le dejaban un momento el teléfono y luego se lo quitaban". Posteriormente, explica cómo configuró el equipo jurídico encargado de la defensa de Daniel: "Llamé a un amigo mío que tiene una firma de abogados, pero me dijo que necesitaba a alguien con conocimiento internacional. Hice un trabajo de indagación y al final tomé la decisión del equipo que tengo".