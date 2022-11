¿Qué pasó con el famoso robo de 43 millones de pesetas que sufrió Encarna Sánchez en verano de 1993? ¿Fue Isabel Pantoja quien lo llevó a cabo? En Más Vale Tarde, Pedro Pérez, coautor de la nueva biografía de la comunicadora, 'Encarna en carne viva', cuenta lo que ocurrió realmente aquellos días.

Lo primero que aclara es que se trataba de "dinero blanco", sacado directamente del banco. "Ese día, Isabel Pantoja estaba de gira por Latinoamérica. Físicamente, no podía haber ido a por ese dinero, lo desmiento tranquilamente", confiesa Pérez.

Lo que sí que afirma es que hay un detalle que se "obvió", y es que el ama de llaves le dijo a Encarna Sánchez que, días después, Teresa Pollo, secretaria de Isabel Pantoja, estuvo allí. Sin embargo, no vio que Pollo se llevase "ninguna bolsa ni nada".

El escándalo fue tal que Encarna Sánchez llamó a José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, para averiguar qué había ocurrido. La decisión de Corcuera es llamar al comisario Villarejo, que estaba de excedencia. "Se convierte en un tema de Estado", confiesa Pérez.

Finalmente, Encarna Sánchez terminó sabiendo qué había pasado, pero a Pérez no se lo dijo. "Me dijo: 'No quise profundizar más en esa investigación'", zanja.