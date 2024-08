Esta tarde, en Más Vale Tarde, Marina Valdés y Pablo Ojeda han tenido una 'discusión'. María Lamela preguntaba al chef Carlos Maldonado y al nutricionista, qué preferían si las clóchinas, el típico marisco valenciano, o los mejillones.

Maldonado, el primero en responder, intentó mantener un tono neutral, comparando la elección con la de entre cerveza y vino, afirmando que "cada momento tiene su movida". Sin embargo, Pablo Ojeda se mostró más decidido: "Yo me mojo, yo soy de mejillón", declaró.

Este comentario no pasó desapercibido para Marina Valdés, valenciana y defensora acérrima de las clóchinas. Replicó: "No te preocupes, cuando vengas a Valencia le vamos a poner mejillón a la paella, porque te la va a hacer Lamela, porque mi padre no te la va a hacer". Su comentario dejó en el aire una tensión que no tardó en manifestarse en la respuesta de Ojeda, quien, contestó: "Cuando vaya... A ver si me invitas alguna vez porque pasan los días y a mí nadie me invita".

Para apaciguar el momento, María Lamela intervino, intentando suavizar la situación: "Ojeda, te esperan los mejillones de mi madre".