Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado importantes detalles sobre las operaciones financieras entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el empresario español Víctor de Aldama, en el marco del llamado caso Koldo. La investigación, que ha seguido la pista de una presunta operación de venta ilegal de oro venezolano, confirma la existencia de negociaciones entre Rodríguez y Aldama para la venta de 104 barras de oro valoradas en 68,5 millones de dólares a la empresa BANCASA SA, mediante un contrato facilitado por el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN).

Ábalos desmintió que conociera la llegada de la vicepresidenta venezolana, pero esa versión no se la cree Miguel Ángel Revilla, como ha explicado en Más Vale Tarde: "Ábalos tenía preparado, por encargo de Koldo y Aldama, una agenda bien organizada para estar tres días en Madrid y para hacer cosas que le venían bien al presunto corrupto porque tenía negocios con Venezuela. Eso se va al garate, porque él no lo sabía, cuando la Policía advierte que esta señora tiene una inhabilitación para pisar suelo de la UE y tiene que ir allí a dar las explicaciones".

"Pero lo que tenían en mente los tres era hacerle una agenda amplia de contactos que tenían su contrapartida en negocios que tenía Aldama en Venezuela. Esto está suficientemente probado por la UCO. Lo que no es cierto es lo que dice el señor Ábalos, que él se entera cuando está en el aeropuerto que está allí esta señora porque él esperaba a un ministro de Turismo. Entonces él tiene que hacer el papelón de decirle que ella no puede desembarcar. Eso no es cierto. Él ya sabía que ella venía unos días antes e incluso se lo había comunicado al presidente del Gobierno. Es una mentira muy gorda, que al ser tan gorda, probablemente esconda alguna cosa que todavía se conoce. Según el informe de la UCO, hablan de partidas de oro que iban a traer de Venezuela a algún lugar. Aquí hay bastante tomate que descubrir todavía", ha añadido.