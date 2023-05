Un estudio de la Universidad de Princeton indica los motivos por los que siempre se elige al mismo tipo de pareja. A propósito de esto, María Lamela sale a la calle para preguntar a los españoles sobre su vida sentimental y, de paso, si alguna vez les han mentido en sus relaciones.

En el vídeo sobre estas líneas, una de las entrevistadas le asegura que "me dijo que no tenía pareja y tenía hasta hijos", mientras otra chica afirma que "la madre de él no me quiere porque soy una chica perfecta". Por su parte, un chico admite que "me dejaron por teléfono".

"Que te dejen por teléfono, eso debería estar en el código penal", comenta Iñaki López, que explica que, en su caso, una ruptura de forma telemática sería bastante complicado: "La única red social que tengo es Tuenti".