Ayahuasca, bebidas alucinógenas, sectas... Mucho se está escuchando acerca de la desaparición de Sandra Bermejo, la joven madrileña que desapareció en el Cabo de Peñas (Asturias) cuando salió a pasear. Las incógnitas siguen siendo muchas y las todas las hipótesis están abiertas, pero su familia no acaba de estar contenta con el señalamiento de algunas informaciones.

Juan Manuel Medina, representante de la familia de Sandra Bermejo, responde al consumo por parte de la joven de bebidas alucinógenas o su cercanía a sectas con motivos terapéuticos o forenses. La familia no lo ha negado, pero se ha molestado. "Los perfiles de redes sociales de Sandra eran muy evidentes en ese sentido", aclara Medina.

Medina lamenta que con informaciones así, "si no se cortan", se da una imagen de que Sandra "era una devota de la secta de Charles Manson, cuando no es así". "No tenemos la más remota idea de la desaparición de Sandra, y me temo que la Policía tampoco", zanja.

Manu Marlasca, jefe de investigación de laSexta, detalla en el vídeo cómo se lleva a cabo la búsqueda por mar, recordando la responsabilidad de los medios de comunicación de "apartar la paja del grano" en una investigación así. "¿Tiene algo que ver que tomase ayahuasca con su desaparición? Parece que no", afirma.