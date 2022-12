Al llevar casi cinco días sin papel timbrado en el registro civil de Sevilla, no han podido expedir ningún certificado. En cuanto el papel ha llegado se han visto desbordados por la gran afluencia de personas debido al retraso producido. Muchos vecinos han llegado a ir hasta en cuatro ocasiones con el mismo resultado, salir con las manos vacías.

Tras cuatro días de intenta espera, ha llegado una remesa de 64.000 papeles. Aun así según los funcionarios, siguen siendo insuficientes. El ministerio de Justicia insinúa que en este Registro se gasta demasiado papel.

Carlos Múñoz, del Sindicato de Administración de Justicia de Andalucía, afirma que el papel no lo utilizan "para hacer dibujitos". Los funcionarios recuerdan que ellos no tienen la culpa y que no tienen por qué vivir momentos de tensión. Creen que detrás de esta falta de suministro de papel timbrado está la privatización del servicio.

A partir de lo ocurrido, y con el fin de ahorrar papel timbrado, han restringido los certificados a uno por persona y día. Desde CSIF exigen la dimisión del director general de los registros.