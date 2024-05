Más Vale Tarde analiza la pelea en un cine de León durante una película infantil con uno de sus protagonistas Antonio Barrul, el boxeador que se enfrentó a un hombre que estaría maltratando a su mujer y que también habría golpeado a una niña pequeña.

En las imágenes se puede ver a Antonio intentar pedir calma al hombre, hasta que finalmente se enzarzan en la pelea. "Como boxeador que eres, me atrevería a decir que no pretendes, viendo las imágenes, hacerle demasiado daño", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

"Veo que sobre todo le golpeas en la espalda, pero en ningún momento le golpeas en la cara ni en otra parte sensible, lo que tratas es de que se tire al suelo cuanto antes", prosigue el presentador en su análisis, a lo que Antonio responde afirmativamente. "Lo pone fino", comenta por su parte Beatriz de Vicente, a lo que el boxeador le responde que "no sé si serás madre de familia, pero que golpeen a tu hijo, no sé si le darías las gracias a quien lo ha hecho". "El problema es que no te puedes tomar la justicia por tu mano", replica la abogada.