El juez Juan Carlos Peinado, que está investigando las actividades empresariales de Begoña Gómez, ha respondido a las críticas furibundas que se le han hecho en los últimos días por la oportunidad de citar a Begoña Gómez en plena campaña de las elecciones europeas.

Alfonso Pérez Medina ha explicado que "ha aprovechado una providencia en la que afirma que va a interrogar al empresario Juan Carlos Barrabés, que está ahora mismo ingresado en el hospital".

Además, ha destacado que "contesta directamente al presidente del Gobierno" y sostiene que "en relación con esa norma no escrita, que en la Constitución no aparece que no haya que impulsar los procedimientos y que la Junta Electoral a él no le ha comunicado que Begoña Gómez sea candidata en estas elecciones del domingo".

Tras su contestación, Cristina Pardo reacciona en directo: "Encima, con choteo".

Al respecto, Iñaki López sostiene que "es un choque un poco feo que no para de desprestigiar a las instituciones".