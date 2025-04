Raúl García, sobre las fotografías en bikini de la princesa Leonor: "Es un bulo que la Casa Real esté parando las imágenes"

Tras la publicación de unas imágenes de la princesa Leonor en bikini en la revista 'Diez Minutos', la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado la portada como "machista". "No sé si tiene muchos valor comunicativo o no publicar a alguien en bikini y, sobre todo, es que siempre nos publican a las mujeres", ha manifestado RNE. "Esto es un fenómeno más que tiene que ver con el machismo", ha añadido.

Elisa Beni expone que está "alucinando" con que se esté debatiendo por la publicación de las imágenes. "Lo que dice Yolanda Díaz me parece tremendamente extraño porque, ella misma, estando en la playa hizo unas fotografías que todos los fotógrafos dijeron que eran las típicas que te dejas hacer para salir bien", explica.

"Me parece tan absurdo que estemos llegando a un momento en el que nos preocupemos por cosas que podrían haber preocupado a la Casa Real en el año 72", añade la periodista. "Es un bulo que la Casa Real esté parando las imágenes o no quieran que salga", responde el fotógrafo Raúl García, "es mentira. La Casa Real no se ha metido en nada". "Han tardado 26 días en venderse las fotos porque no llegaban a una negociación con el fotógrafo", aclara el fotógrafo.