Ramón Márquez, más conocido como Ramoncín, ha explicado en Más Vale Tarde como vivió el caso SGAE, el cual fue absuelto en el 2016, narrando lo mal que lo pasó durante todo el proceso judicial. "El problema es cómo se hizo lo posible para llegar a eso y yo lo que hacia es defender los derechos de un colectivo de compañeros y lo hacia porque me habían elegido en una elecciones de listas abiertas", ha manifestado.

Además, ha explicado que a quién le interesaba todo el revuelo que se formó fue la SGAE que "decidieron no pagar". Y es que se enfrentaban a que el autor se quedara sin los derechos y que solo pudieran tocar las canciones en directo. "Al final el que se lleva la galleta es el que pone la cara y cuando llueven hostias te vuelves y te llevas tú todas".

"De la docena de magistrados que llevaron ese asunto, ninguno de ellos encontró nada contra nadie. Es decir, nadie fue multado, nadie fue acusado, nadie fue condenado. Él único que sabe si no has hecho nada eres tú, ni tu propio abogado. Si has hecho algo que te has equivocado o no", ha concluido el cantante y compositor.