Ramoncín ha criticado en Más Vale Tarde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tiene un acusadísimo síndrome de Hubris" porque "solo ve el mundo desde su punto de vista".

Así lo ha comentado tras las declaraciones de Ayuso en Espejo Público en las que denunciaba que "si no fuera mi pareja, esto a él no le estaría sucediendo. Por eso me parece un abuso, como el caso de Imanol Arias, el caso de Pedro Duque, o tantísimos periodistas que tienen temas con Hacienda, hablan con Hacienda y no tienen por qué salir de ahí".

Además, Ramoncín ha criticado que tanto el PP como el PSOE hayan tardado tanto en renovar el CGPJ. "No puedes estar cinco años pasándote la Constitución por el arco del triunfo", ha comentado. También ha insistido en que Feijóo "no se despertó por la mañana y dijo "ha llegado el momento de hacer esto"".

Insiste en que el presidente del Gobierno dio un ultimátum en el Congreso en el que le instaba al líder del PP a que esto "lo vamos a hacer con ustedes o sin ustedes". "Ese ultimátum del que todo el mundo se reía les ha llevado a esto", ha añadido.