Ramón Tamames, veterano economista y exdirigente del PCE, ha realizado decenas de entrevistas en varios medios por la moción de censura de este martes. Este fin de semana, además, ha abierto la puerta de su casa a la prensa para esas entrevistas, particularmente, su despacho. Entre otros detalles, hay uno que no ha pasado desapercibido: una fotografía suya de los años 70 enarbolando la bandera comunista.

En la entrevista concedida a 'ABC', aparece un caos de libros sin ningún orden en su despacho. "Parece que han entrado a robar", ha bromeado Cristina Pardo en Más Vale Tarde sobre el estado del despacho de Tamames. "Tengo la sensación de que nadie puede tocar nada, porque lo tiene todo controlado en su cabeza", ha comentado, por su parte, Luis Sanabria.

Si nos fijamos en la entrada al despacho, arriba pone el nombre de Tamames y al lado hay una fotografía colgada de los años 70 donde aparece el economista enarbolando la bandera comunista. En ella, se encuentra acompañado de Ignacio Gallego, otro histórico del PCE.

Sobre la filtración del discurso

En esa entrevista en 'ABC', se ha referido a la filtración de su discurso en 'elDiario.es'. El candidato de Vox a la moción de censura de este martes ha asegurado que esa filtración tuvo ventajas porque le permitió actualizar el discurso que escribió en febrero. "Es una versión del mes de febrero. Ya ha pasado porque ha habido muchos cambios y con una mejora literaria. No hay mal que por bien no venga, pero la verdad es que, yo los conté, hubo más de 100 periodistas. Sin la filtración, no habría ni la mitad", ha expresado en esa entrevista.

¿Qué consejos le está dando Vox para el discurso de este martes? En otra entrevista con Antena 3 Noticias, Tamames ha asegurado que le han recomendado cómo moverse o cómo leer su discurso. "En las reuniones con los amigos de Vox, yo les he encontrado perfectamente normales. Y me han hecho recomendaciones sobre posturas, planteamientos, que hable un poco más altamente, que me explique más largamente en algunos temas, cuestiones a atrapar. De lo más normal", ha resaltado.

Además, ha vuelto a elogiar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayando su "coraje": "Cada uno tiene su historia y la historia de Sánchez, en un momento dado, cuando se queda prácticamente solo ante el peligro, pues reaccionó con decisión. Eso se llama coraje". Al mismo tiempo, también ha hablado bien del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Me parece una persona muy razonable".