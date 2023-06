Sumarha vetado la figura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las listas y es lo que más ha complicado un acuerdo con Podemos. Y ahora la duda es si la número 2 de la formación morada se sacrificará en aras del acuerdo. Sobre esto, Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, ha señalado este viernes en Más Vale Tarde que no se contempla y ha justificado que "Irene Montero y Pablo Iglesias" han intentado "controlar con brazo de hierro" el partido.

"Llevamos desde 2019 un proceso de destrucción sistemática de la organicidad de Podemos. No es que Podemos tuviera una organicidad tremenda, pero se fundó con unos estatutos y unos órganos", ha asegurado. Además, ha añadido que estos se "han ido destruyendo sistemáticamente para no dejar más que el liderazgo de Pablo Iglesias y las potestas de esta ejecutiva": "No existe nada más". De hecho, se ha hecho caso omiso a la petición de las "direcciones regionales" de la formación de unirse a Sumar.

"Todo lo que ha pasado en Podemos, con los que han salido y a los que han echado, ha pasado para que Pablo Iglesias e Irene Montero controlen Podemos con brazo de hierro y para que sea impensable" que exista a su margen, ha concluido Espinar.