El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Ramón Espinar se ha pronunciado sobre la campaña antidrogas que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que llevará a los lugares "que más frecuentan los jóvenes". Para Espinar, con estas declaraciones se estigmatiza a los jóvenes, y es por eso que ha querido hablar del tema asegurando que en los baños de la Asamblea de Madrid también hay droga.

Preguntado por estas palabras que ha escrito en su perfil de Twitter, en Más Vale Tarde se ha reafirmado: "En los parlamentos se consume droga, y en los puestos de trabajo". "En este país la droga circula y la droga se consume. Ayuso declara una batalla cultural contra los jóvenes. No declara una batalla contra las drogas, sino contra los jóvenes", ha expuesto el expolítico.

"A ver si el problema de las drogas en España va a ser solo los chavales que se sientan en un banco a fumar porros. Yo creo que no", ha dicho, pidiendo no ser hipócrita con el asunto.

Al insistirle para saber si él había sido testigo de una situación así en la Asamblea de Madrid, Espinar ha respondido: "No es que la Asamblea de Madrid sea un after, pero es evidente que en la Asamblea de Madrid hay gente que consume droga. Tengo la certeza de que hay gente en los parlamentos que yo he estado que ha consumido droga allí", ha zanjado el ex de Podemos.