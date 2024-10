El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha anunciado su dimisión de este cargo, la renuncia a su escaño y su decisión de abandonar la política institucional, según ha avanzado en una carta difundida en X. Una decisión que se ha dado tras salir a la luz unas informaciones de 'Público' en el que le relacionan con casos de agresiones sexuales.Por ello, el analista político, Ramón Espinar, ha comentado en Más Vale Tarde aclarando que es un tema complejo y con muchas "aristas".

"A mí me parece un tema con muchísimas aristas y muy complicado. Lo primero que hay que poner encima de la mesa es que hay muchas mujeres que le han hecho un 'me too' a Íñigo, hay mujeres que han denunciado comportamientos de Errejón que son inaceptables, que son intolerables y que lo primero que hay que hacer es respetarlas a ellas", ha explicado en Más Vale Tarde Ramón Espinar.

Por otro lado, el analista político ha destacado que esto convive con muchas mirillas que apuntaban a Errejón y que "había mucha gente que le tenía muchas ganas a Errejón". "En un proceso en el que Izquierda Unida está anunciado que quiere hacer un viraje para una alianza con Podemos, Errejón era un escollo", ha dictaminado Espinar.