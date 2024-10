Más Vale Tarde debate sobre las denuncias en redes sociales sobre las presuntas agresiones sexuales de Íñigo Errejón. Sobre esta cuestión, Beatriz de Vicente afirma rotunda: "A mi que no me digan que una página web es más segura para denunciar que un juzgado".

"Lo que vemos en las redes sociales no son denuncias, son testimonios. Son anónimos y anonimizan a la persona agresora", le responde Ramón Espinar en el vídeo sobre estas líneas.

Espinar defiende que "si para que afloren agresiones sexuales de hace incluso décadas, como algunas que estamos viendo, tiene que haber un foro en Internet que sea anónimo y tenga estas características y no se producen en los juzgados, la pregunta no es por qué son tan malas esas mujeres, sino por qué no generamos garantías en la Justicia y el Estado para que las mujeres acudan a denunciar".