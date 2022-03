El sector del transporte llegó este jueves a un acuerdo manifiestamente importante con la ministra Raquel Sánchez, teniendo en cuanto lo que previamente les había ofrecido dicho Ministerio días atrás: un paquete de 500 millones en ayudas directas que finalmente se ha doblado hasta los 1.050 millones. ¿Tiene motivos entonces la plataforma convocante de estos paros para continuar con la protesta, dado que en ese acuerdo se recogen también la mayoría de sus reivindicaciones?

Es lo que Iñaki López y Cristina Pardo han preguntado en Más Vale Tarde a José María Quijano, secretario de la Confederación de Transporte de Mercancía: "Tenemos empatía con todos estos señores, porque son -parte de ellos- asociados nuestros que han decidido parar por la situación excepcional que estamos teniendo con el incremento brutal del precio de los combustibles. Eso lo respetamos y apoyamos, pero no apoyamos que nadie te obligue a estar parado".

"Hay muchísimas otras empresas que, a partir del real decreto-ley, estaban empezando a subir sus precios y querían trabajar, y se les ha parado con rajadas de lonas, pinchazos de ruedas, violencia, intimidación", ha denunciado Quijano, que ha añadido: "Mucha gente no ha salido a trabajar porque no se le ha dejado, y eso lo hemos reivindicado desde el primer momento". Así, ha insistido: "No se puede ir a una negociación de ningún tipo obligando a tus compañeros a que estén en casa parados por coacción".

En este sentido, el secretario de la Confederación de Transporte de Mercancías ha destacado, frente a las reclamaciones de la plataforma que continúa abogando por el parón tras 12 días de protesta, que "solo hay que leer la reivindicaciones e informarse". Y ha profundizado en este aspecto: "El 99% de las reivindicaciones de la plataforma ya están solucionadas con el real decreto-ley. El momento actual es un momento excepcional, y sus reivindicaciones van cambiando de un día a otro".