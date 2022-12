El 'cierre de corporación dermoestética' ha llevado a una situación de indefensión a algunos de sus pacientes. El dueño de la empresa ha estado vendiendo tratamientos sabiendo que iba a cerrar.

La compañía valenciana ha entrado en preconcurso de acreedores. Está en juego la salud de los clientes, pero también el futuro de 341 empleados.

Los empleados de la empresa no saben nada, sólo que están en negociaciones y que la empresa va a cerrar, lo que conlleva la pérdida de sus puesto de trabajo. Están preocupados, les ha venido de sorpresa y no saben cual es su situación. Los trabajadores cuentan que : " Aún no sabemos nada, sabemos que estamos de negociaciones , terminan el día 5 de Febrero y no sabemos nada, llevo 30 años en la empresa e indudablemente nuestro puesto de trabajo lo vamos a perder".

Los pocos clientes que se acercan a sus oficinias no saben si les devolveran lo que les deben. La empresa dice que se va ha hacer cargo de los tratamientos.

En la puerta de una de las clínicas de Madrid un equipo de 'Mas Vale Tarde' habla con uno de los pacientes: "Me han informado que hay gente que ha pagado y no va a poder operarse, se han quedado sin dinero y sin nada" afirma.



Muchos de los pacientes dicen que a sus financieras tienen que seguir abonandolas los pagos pero que no saben si 'Corporación Dermoestética' va a responder con los tratamientos que necesitan.