¿Cuál es la crítica a Yolanda Díaz que más duele a su padre? Suso Díaz responde así en Más Vale Tarde: "Yo no cambio la tele porque se metan con mi hija", afirma. "Yolanda es una mujer con una experiencia política muy importante y Yolanda sabe lo que tiene que hacer en cada momento, no hay ninguna duda", defiende Díaz, que rebate asimismo la crítica de que la líder de Sumar no 'se moja': "¿Que no se moja? Yolanda se moja siempre, toda su vida se mojó y se seguirá mojando", sostiene.

Por otra parte, Díaz, que cierra la lista municipal de Unidas Podemos para el 28M en A Coruña, pone en valor que su hija "afortunadamente está trayendo a la política española otra forma de hacer política, manteniendo su ideología pero con unas formas, respetando siempre al adversario". Algo, recalca, "que no es normal", actualmente en el Congreso ni en las tertulias televisivas.

"De lo que estoy convencido es de que todos los políticos y políticas deberían hacer lo que está haciendo Yolanda", insiste Suso Díaz, que alude a "normalizar la política, pacificarla, discutir todo lo que haya que discutir" pero hacerlo "siempre desde el respeto y desde una acción cívica de la política".