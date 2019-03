¿Por qué cobró Cristobal Páez dos indemnizaciones?

Cristóbal Páez, exgerente del Partido Popular cobró dos indemnizaciones cuando le echaro en 2010: la legal, la que le correspondía de 115.500 euros y la complementaria de 350.000 euros, según ha publicado el diario El Mundo.

Pero, ¿cuales son los motivos por lo que se pagó ese desorbitado complemento, que supuestamente ordenó pagar la secretaria general María Dolores de Cospedal?

Una de las teoría es que Cristóbal Páez era conocedor de la contabilidad B, como gerente que era, y porque Bárcenas le pidió que custodiara unas hojas contables fuera de la sede, cuando fue investigado en 2009.

Así se lo contó Páez al juez Ruz: "Me quemaban, no quería ni verlos". Pero cuando le mostró los papeles y le preguntó si eran los mismos, ésto fue lo que dijo: "No sé si son esos. Podrían ser".

Ante el juez también habló de su relación con el que fuera su jefe y su mentor. De hecho, Páez fue el abogado de Bárcenas cuando se divorció de su primera mujer para casarse con Rosalía.

"La relación con Bárcenas era muy buena, a él se lo debo todo, pero luego se deteriora", explica Cristobal Páez. Y se deteriora tanto que el extesorero le trata de traidor porque le traiciona para tratar directamente los asuntos con la secretaria general, enemiga de Bárcenas.

Así le contó al juez cómo acabó su amistad: "¡Quítate de ahí que te voy a arrancar la cabeza! Estás acabado", le dijo Luis Bárcenas a Cristóbal Páez. Acabado porque Páez se puso a las órdenes de Cospedal, la misma que ordenó su indemnización. Y acabado porque cuando Bárcenas pactó con Rajoy y Arenas dejar la tesorería y el partido puso una condición, que echaran a Páez. Así que el gerente se quedó sin ocupar la silla de su mentor, nombraron a Romay Beccaria, y se fue a la calle.

A la calle, pero con los bolsillos llenos. La acusación particular ha pedido al juez que exija el original del finiquito al Partido Popular y al periódico El Mundo, el documento que han publicado.

También quieren que de nuevo pasen a declarar María Dolores de Cospedal y Cristóbal Páez porque el juez no les permitió hacer todas las preguntas que consideraron oportuno.

"Se declaró impertinente las preguntas de uno de los Letrados de esa acusación cuando se intentó indagar sobre los motivos auténticos para adoptar la decisión de "sobre-indemnizarle" de forma tan "generosa" al Sr. Páez; sin embargo, entendemos que puesto en relación dicho pago con el hecho, reconocido por el Sr. Páez, de haber tenido en su poder parte de los denominados 'papeles de Bárcenas'".

Si en su primera declaración reconoció los pagos en B que recogían los papeles de Bárcenas, una nueva declaración podría aclarar por qué le pagaron 350.000 euros de indemnización complementaria.