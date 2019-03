¿Qué consecuencias tendría la huelga de los futbolistas?

LIGA Y COPA DEL REY EN PELIGRO SIN FUTBOLISTAS

Sólo hay dos opciones para desconvocar la huelga, que desistan los jugadores o que la Audiencia diga que es ilegal. En un acto previo se tratará de acercar posturas muy lejanas. El presidente de la Federación de Fútbol, Villar, ha dado plantón a la Liga y los clubes no han aparecido. Tebas le culpa del caos. Los daños serían tremendos a nivel nacional, serían más de 150 millones contando las dos jornadas y la Copa del Rey. Según Tebas, el sindicato no está actuando de forma correcta y hay jugadores que no están dispuestos a hacer huelga.