Carlos III apercibirá 98 millones de euros brutos anualmente por su labor como monarca. Un sueldo muy superior al del rey Felipe VI, que cuenta con un presupuesto de 8,4 millones de euros anuales. Sin embargo, hay una 'trampa' en esta diferencia abismal.

Así lo explica Ana Polo, autora de 'La Reina', en Más Vale Tarde: "Incluyen los palacios. Ahí está la trampa en España. Los 8,4 millones no cuentan lo que cuesta mantener, por ejemplo, el Palacio Real, que Carlos III sí que se lo incluye en sus gastos". No obstante, ha explicado, que a pesar de que debe pagar impuestos sobre la renta, Carlos III no pagará impuestos de sucesión, así que cobrará todo íntegro.