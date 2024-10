Más Vale Tarde ha podido hablar con el propio Gonzo sobre algunos de algunos de los temas que que abordó en la primera parte del especial de 'Salvados' sobre las redes sociales.

Uno de los casos, que comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, es el de una menor que se abrió su cuenta de Facebook y automáticamente recibió varias fotografías de penes. Ante esta cuestión, recuerda la intención del Gobierno de identificar a los usuarios de páginas de contenido pornográfico.

"Yo me pregunto si no habrá que aplicar esa misma normativa a las redes sociales", apunta Iñaki, para el que ese contenido "no es para menores". "Igual habría que identificar a los usuarios menores de 18 años para imposibilitarles que puedan abrir perfiles", afirma. "O cobrar a los que tienen perfiles anónimos", añade Cristina Pardo.

"¿Qué sucedería si en la calle la autoridad ve a un adulto enseñándole el pene a un menor? No tenemos la más mínima duda", comenta Gonzo, que señala que "no se entiende que, por ahora, las plataformas han decidido que cualquiera que haga eso su cuenta no sea inmediatamente bloqueada".