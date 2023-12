Más Vale Tarde conecta un día más con Gonzalo Bernardos, que, entre otras cosas, ha analizado las posibles medidas anticrisis para el próximo 2024 y ha dejado su pronóstico económico para el año que está a punto de llegar.

El economista recuerda en el vídeo sobre estas líneas que fue muy "optimista" en su predicción para 2023, si bien para el próximo año prevé "nubarrones": "Dudo mucho que lleguemos al 1,5% de crecimiento". Sin embargo, señala que hay una "parte buena": "Considero que se va a seguir creando ocupación y es posible que se creen casi 300.000 puestos de trabajo".

"Son nubarrones, pero no son negros, negros", comenta el economista, que asegura que "las empresas ganarán menos, la creación de empleo no serán 600.000 como en 2023 y el dinamismo económico hará que a la mayor parte de las familias no le vaya tan bien". En este sentido, comenta que "los que más se pueden preocupar serán la mayor parte de los autónomos".