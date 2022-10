Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, cumplirá en pocos meses 80 años, pero como ha podido comprobar junto a sus médicos se encuentra bien de salud y con ganas para encabezar la lista del Partido Regionalista de Cantabria en las próximas elecciones de mayo, esperando revalidar el cargo. En Más Vale Tarde, el presidente autonómico ha explicado cuál es su objetivo: "Es un momento muy duro, donde no me puedo echar atrás con una marea del PP, y lo que más me preocupa, que pueda haber un gobierno de PP y Vox".

"Es un partido que no quiere la autonomía de Cantabria. Una marcha atrás sería insoportable. Vamos a intentar por todos los medios impedir esa coalición", ha defendido el presidente cántabro.

Además, Revilla ha confesado cuáles son los actos a los que ya nunca acude: "Que no me inviten a cenas porque no voy a ir. Yo me levanto a las 7 de la mañana, no me puedo quedar a cenar. Por la noche tengo que descansar para poder estar activo al día siguiente", ha explicado.