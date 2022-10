¿Nos dirigimos de vuelta al bipartidismo? Es la pregunta que lanza Cristina Pardo a José Bono en Más Vale Tarde, donde el exministro socialista afirma no saber si vamos al bipartidismo, pero se muestra convencido de que tanto Podemos como Vox están cayendo.

"Creo que Podemos está cayendo, lo cual no me produce ninguna tristeza, que Vox está cayendo, lo cual me produce una gran alegría, y que fuésemos hacia el bipartidismo a mí no me produciría ningún problema", sostiene.

A juicio de Bono, "este potaje que tenemos ahora de tantos partidos y tantas dificultades para gobernar" es "muy caro, desdibuja mucho la imagen" y "complica". En este sentido, defiende que las mayorías absolutas "son mejores que este potaje o coalición".

"Lo mejor es que pudiésemos tener dos partidos centrados" que "no dedicaran sus esfuerzos a hablar mal permanentemente el uno del otro" y "alguna vez se entendieran", insiste el expresidente del Congreso, cuya intervención puedes ver en el vídeo.