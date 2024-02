Gonzalo Miró analiza en Más Vale Tarde las palabras de Feijóo en las que afirmaba que estudió la amnistía y el indulto a Carles Puigdemont . El colaborador apunta que "solo hay que tirar de histórico para saber cómo funciona el PP y es evidente que no iba a dejar pasar la oportunidad de formar gobierno si pudiera".

En el vídeo sobre estas líneas, asegura no tener "ninguna prueba, pero ninguna duda de que el PP le hubiera dado a Puigdemont cualquier cosa que hubiera pedido con tal de gobernar". Sin embargo, explica "no pudo hacerlo porque sus socios no se lo aceptaban".

Miró también aprovecha para lanzar una pregunta a Isabel Díaz Ayuso: "¿Por qué su partido sí amnistió a los que decidieron en su momento ser evasores fiscales?".