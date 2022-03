Este domingo, a partir de las 21:25 horas, Jordi Évole entrevista al expresidente del Gobierno Felipe González. Para adelantar algunos fragmentos del programa, el periodista ha intervenido en Más Vale Tarde y ha explicado que buena parte de la entrevista gira en torno a la guerra en Ucrania.

"Felipe González tenía una idea muy clara de que Putin iba a arrasar Ucrania y que después se verían sus objetivos, si quiere recuperar las fronteras de la Unión Soviética. Según él, la ambición de Putin no tiene límite", ha afirmado Évole.

Además, el periodista ha añadido que el expresidente del Gobierno "habló de la amenaza territorial que puede suponer para los vecinos de Ucrania la llegada de Rusia".

Por otro, lado, Cristina Pardo se pregunta si Felipe González ha llegado a coincidir con Putin en algún momento.

"No lo sé, al no tenerte de guionista no le hice esa pregunta, que era buena", responde Évole. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.