La boda entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo de este sábado ha dado mucho que hablar. Es por esta razón que Más Vale Tarde ha hablado con la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del Senado, Esperanza Aguirre, que asistió a la celebración. De hecho, la prensa quiso hablar con ella y su marido a su salida.

En palabras a los periodista allí presentes, Fernando Ramírez de Haro y Valdés aseguró que se había "bebido mucho". Ante esta afirmación, Cristina Pardo ha preguntado a la popular si "¿iba su marido como 'Las Grecas' al volante?". Cuestión ante la que Aguirre no ha podido evitar soltar una carcajada.

"Mi marido no bebe, pero le divierte meterse conmigo", ha arrancado en su respuesta mientras no podía contender las risas, para más adelante dudar si después de "esta anécdota" celebrarán "las bodas de oro". Incluso, ha admitido haberle pregunta: "¿Por qué has dicho eso?".