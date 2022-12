Durante la presentación de la Ley de Familias por parte de Ione Belarra, la ministra recibió una pregunta sobre su baja maternal que no quiso responder: "Me gustaría preguntarme si esa pregunta se la harían a un ministro que fuera hombre", comentaba Belarra, que recordaba el caso de Alberto Garzón y aseguraba que "a él nunca se le hizo esta pregunta y creo que eso requiere una reflexión".

"Me parece que es una exacerbación de una suerte de feminismo entendido como 'no tocarme cuestiones porque soy mujer'", comenta Juan Ramón Lucas, mientras Iñaki López considera que la apreciación de Belarra es "correcta": "Tiene parte de razón, pero eso no la excusa de responder después", defiende. "Hay que recordar a esta señora que a Pablo Iglesias se le preguntó por la baja de paternidad", afirma Loreto Ochando. El análisis al completo de Más Vale Tarde, en el vídeo sobre estas líneas.