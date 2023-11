La Unión Federal de Policía ha emitido un durísimo comunicado contra el diputado de Vox Javier Ortega Smith tras haberse enfrentado a las autoridades en la manifestación que tuvo lugar en Ferraz tras la investidura de Pedro Sánchez este jueves. Sindicatos policiales acusan al secretario general de la formación ultraderechista de "intentar dirigir" la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los disturbios en Ferraz.

Según se puede apreciar en las imágenes que acompañan a estas líneas, el político llegó a enseñarle su acreditación de diputado, se acercó a una de las unidades de la Policía y les dijo que estaban un poco molestos porque había habido "hechos puntuales de abuso de autoridad".

El portavoz del sindicato policial UFP, José María Benito, ha asegurado que lo que vieron ayer "no lo había visto en su vida": "Que un diputado nacional se dirija al responsable de un dispositivo policial que lo único que pretende es separar a los que pacíficamente se manifiestan de los que están tirando vallas contra la Policía y quieren asaltar la sede de un partido político y que vaya a decirnos cómo tiene que hacer nuestro trabajo... no lo había visto en mi vida", ha espetado.

En este sentido, ha indicado que la Policía no actúa "dependiendo quién está detrás de la pancarta", sino que su obligación es "proteger el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos y garantizar la seguridad de los mismos". "Estamos perfectamente fiscalizados por los medios de comunicación, por los responsables políticos en el Ministerio del Interior y por los jueces y los tribunales", ha aseverado.

Asimismo, Benito ha asegurado que Ortega Smith quería "amedrentarlos" y que no actuaran contra los suyos: "Lo que pretendía era asustarnos y que no cumpliéramos con nuestro trabajo". "No puede haber ningún político que defienda, ampare y aliente estos comportamientos", ha zanjado Benito, que ha insistido en que Ortega Smith pretendía que la Policía se apartara y que "los cuatro asaltados asaltaran la sede del PSOE".