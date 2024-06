Este lunes se terminó el plazo para que las monjas del convento de Belorado devolvieran las llaves al arzobispado; sin embargo, como era de esperar, se han opuesto a la petición y se han atrincherado asegurando que no hay llaves para nadie y ni si quiera para su cura coctelero, el cual se ha convertido en su representante.

Según lo que han explicado a los medios de comunciación, las monjas van a agotar todos los plazos, el cual es el próximo 17 de junio y tendrán que ir tres de las denunciantes a decir si siguen o no o si quieren salir de la Iglesia Católica.

"Si no me la ha entregado ni a mí, si han tenido que venir para que me abran la verja, me tienen secuestrado aquí. No se la van a entregar al apoderado de no se quién", ha explicado José Ceacero sobre la polémica de la copia de las llaves.

El falso obispo ha asegurado que tiene que pedir que le abran la puerta cada vez que acude al monasterio. Por el momento, no hay novedades sobre la decisión de las monjas, así que tendremos que esperar hasta el próximo 17 de junio para saber el desenlace de esta historia.