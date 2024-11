El portavoz de la AUGC, sobre la medalla a Aldama: "No hay recompensa económica que nosotros sepamos, pero hoy en día los sobres vuelan"

Víctor de Aldama recibió un 2022 una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil por su "colaboración" con el Instituto Armado. El Ministerio del Interior ha anunciado que se están explorando todas las posibilidades para retirarla, aunque esto no ha evitado la indignación de muchos guardias civiles.

El portavoz de la AUGC, Javier Torrellas, ha mostrado el malestar del sindicato mayoritario de la Guardia Civil en Más Vale Tarde: "Los guardias civiles estamos indignados, nadie se lo puede explicar".

"No sabemos cuáles son los motivos por los que dio ese discurso tan fuera de lugar, es indignante", ha asegurado Torrellas, que explica que "esta es una medalla importante, porque es el reconocimiento al trabajo diario y a jugarte la vida, esto es indignante".

No obstante, ha aclarado que esta medalla no va acompañada por una remuneración. "Los premiados ganan el prestigio moral, la satisfacción y el reconocimiento, con esta medalla no hay recompensa económica que nosotros sepamos, pero hoy en día los sobres vuelan", ha concluido Javier Torrellas.