La plataforma que ha convocado los paros de transportistas lamenta que el Gobierno siga sin llamarles. "Tienen seis o siete teléfonos nuestros, no creo que en los siete teléfonos nos hayamos equivocado en algún número para que les comunique. Seguro que si llaman, suena", ha ironizado al respecto su presidente, Manuel Hernández, en Más Vale Tarde.

Una llamada a la que, de producirse, acudirán, según ha expresado el portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte: "Yo estoy allí a la hora que nos llamen y mi equipo de negociación estará allí a la hora que nos llamen", ha sentenciado.

"Me cuesta menos dinero estar parado que estar trabajando", ha denunciado Hernández, que ha cargado en la entrevista contra el órgano de representación de los transportistas ante el Ejecutivo, que -asegura- no les representa. "Estamos unidos y estamos canalizando toda esta fuerza por esta organización, le guste o no le guste al Comité de Transporte y a la señora ministra de Transporte", ha aseverado.

Preguntado acerca de cómo el Gobierno ha dejado de vincularles a la ultraderecha, Hernández ha aseverado que "no se sostenía". "Cuando se intenta mandar un mensaje envenenado para desacreditar a alguien, o para criminalizarle, tendrá que tener un fundamento y una base, pero si no la tiene, acaba por diluirse, que es lo que ha pasado", ha afirmado al respecto.

"Aquí no hay política de ninguna clase, aquí hay gente con unas necesidades que no podemos trabajar", ha insistido, incidiendo en la vulnerabilidad del sector. Puedes ver esta parte de su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas.