El piropo a MVT de Pedro Martín tras volver de su baja por paternidad: "No hay mejor clima laboral que el que me habéis dado"

"La temperatura más cálida me la habéis dado vosotros con este recibimiento", comenta el reportero de MVT Pedro Martín, tras volver al programa después de su baja por paternidad. "Felicidades por todo", le felicita Cristina Pardo.

Hoy el reportero de Más Vale Tarde, Pedro Martín Ferrer, ha vuelto después de su baja por paternidad por todo lo alto, con más de 20 grados en Valencia: "Felicidades por todo", le felicita Cristina Pardo.

Desde la playa de la Malvarrosa, en Valencia, Pedro explica que estas suaves temperaturas continuarán el resto de la semana, si bien sorprende dedicando uno de sus 'ripios' a sus compañeros de plató, porque "la temperatura más cálida me la habéis dado vosotros con este recibimiento": "No hay mejor clima laboral que el que me habéis regalado", asegura mientras saluda "a un nuevo pequeño espectador que hemos ganado".

"Conociéndote como te conocemos, tu hijo se tiene que llamar Lorenzo, con lo que le gusta a este hombre el sol", comenta Iñaki López. Una idea que el reportero se guarda "si hay un segundo".