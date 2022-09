La periodista Pilar Eyre ha asegurado en Más Vale Tarde que la asistencia del rey Juan Carlos al funeral de la reina de Inglaterra es "un pulso que le ha hecho a su hijo".

"El tenía que haber dicho que no, podía dar cualquier excusa, estoy segura que le han invitado a varias cosas en Europa y no ha ido. Pienso que en este momento no ha mirado por la institución y ha sido una actitud egoísta", ha señalado.

La periodista asegura que Juan Carlos I "ha puesto a la Casa Real ante los hechos consumados": "No creo que ni siquiera consultara, el dijo que sí. Es un poco la misma táctica que siguió cuando vino a Sanxenxo en ese viaje tan penoso del mes de mayo. ¿Cómo le va a prohibir Don Felipe en público que venga su padre? Es una cosa totalmente inimaginable".

Además, ha criticado a la Casa Real británica por su "gran fallo de protocolo" al invitarle: "Tendrían que saber las relaciones que tiene Juan Carlos con su hijo y tendrían que saber que es una invitación muy incómoda para los reyes de España".