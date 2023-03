Los vecinos de un bloque viven una verdadera pesadilla. Los habitantes de este edificio situado en Arucas, una localidad de Gran Canaria, denuncian que una vecina les amarga la vida y les tiene atemorizados: lanza aguas fecales y excrementos a sus casas, les amenaza, marca sus puertas con cuchillos, etc.

Día sí y día también, la vecina del primero ataca y amenaza a los vecinos, que denuncian que les agrede y les lanza aguas fecales a sus viviendas. Los residentes de este edificio en Arucas están 24 horas soportando esta situación. Por ello, han instalado unas cámaras de seguridad en el edificio que graba las zonas comunes para poder denunciarlo.

Cuando no son excrementos, son líquidos abrasivos o agua de fregar. Pero no se queda ahí, a la mujer también le han denunciado por agresiones físicas, puñetazos y amenazas. "Te voy a matar, eres tú el que me lo hace a mí", recogen en una denuncia. Una vecina cuenta que la amenazó de muerte. También les raja las puertas de casa con cuchillos. Una situación que ha obligado a una vecina a marcharse del edificio: "Temo por mi vida y por la de mis hijos", explica Juana.

¿Los motivos de estas agresiones y amenazas? Según ella, un vecino de arriba ha instalado cámaras en su domicilio para espiar a su familia. Algo que ya han desestimado los tribunales. Ya acumula una decena de denuncias, pero nadie ha hecho nada para terminar con esta pesadilla.