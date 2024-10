El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comienza a deliberar si admite o no a trámite la querella de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, contra el juez Peinado en el que lo acusaba de prevaricación. Anteriormente, ya habrían sido desestimadas la del presidente del Gobierno y la de Máximo Pradera.

Como indica Alfonso Pérez Medina, "todo apunta que se va a archivar". "La fiscalía anticorrupción pidió que se rechazara porque no ve indicios de delito", argumenta, "pidió la causa completa al TSJM, quería evaluar todas las diligencias que había llevado a cabo el juez Peinado, pero este no se lo dio ya que no lo consideraban necesario para evaluar la querella".

El periodista afirma que todo apunta a que se va a informar en contra, "sobre todo teniendo en cuenta que la Audiencia Provincial de Madrid ya dijo que no se trataba de una causa prospectiva sino que era una causa amplia".