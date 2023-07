El periodista y director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, ha asegurado este martes en Más Vale Tarde, sobre una remontada de los socialistas en las generales, que el "promedio de las encuestas les sitúa a una distancia entre 30 y 40 escaños" de los populares.

Sin embargo, el J. Ramírez ha desvelado que "los últimos tracking, que no se pueden publicar pero que los políticos y los periodistas conocen, el Partido Socialista está creciendo un poco". Esto, explica el periodista, se debe a las mentiras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la revalorización de las pensiones, que incluso altos cargos del partido han calificado de "un gran tropiezo".

Para el periodista, no obstante, la distancia entre ambos partidos es "amplia" y no está en "riesgo la victoria del PP". Lo que no sabemos, afirma, es con "qué dimensión": "Si Feijóo va a tener una mayoría suficiente, si va a necesitar a Vox, o habrá una situación de bloqueo". J. Ramírez ha asegurado que esta situación nos abocará a una repetición electoral.