Paloma Barrientos asistió este 12 de octubre a la recepción del Día de la Hispanidad en el Palacio Real. La periodista desvela en Más Vale Tarde los detalles del acto, que vivió desde dentro, y el motivo tras la ausencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

"Según me comentaron, no estaba porque se había levantado con décimas de fiebre", explica Barrientos, que no obstante apunta que "las malas lenguas decían otra cosa": "Que como Pedro Sánchez se tenía que marchar pronto, no la iba a dejar sola".

Una teoría que Barrientos considera "mucho más absurda" porque Gómez "es bastante sociable". "Cada vez que he coincidido con ella en estas recepciones, socializa perfectamente", agrega. Puedes escuchar su análisis en el vídeo.