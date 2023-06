El nieto de los reyes eméritos, Felipe Juan Froilán, se marchó a vivir a Abu Dabi tras protagonizar varios escándalos en España, en discotecas y fiestas clandestinas. Desde febrero vive en el mismo país que su abuelo, Juan Carlos I, y elige ese destino, en parte, porque allí la "privacidad es absoluta".

Así lo cuenta la periodista Paloma Barrientos, de 'Vanitatis', que explica que suele verse con su abuelo a diario, pues generalmente comen juntos, y que se ha "amoldado bien" a su vida y su trabajo allí. Eso sí, sin querer hacer "ningún blanqueamiento", dice la periodista, desmiente que viva en un "apartamentazo" ni que cobre un "sueldazo".

Al parecer, no trabaja para una petrolera sino en una empresa relacionada con lo que ha estudiado en la que tiene un sueldo de 'junior', de unos 6.000 euros al mes.

Sobre su vivienda, indica, vive en un apartamento "normalito". "No es un apartamento para gente joven de España, que aquí no podrían acceder a eso, pero no es un apartamentazo".

Además, desvela que está "contento allí", que han ido a verle algunos amigos y que allí, al llevar un horario de trabajador, "puede salir dos días a la semana o tres, pero más no puede salir", cuenta Barrientos.