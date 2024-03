Tras la última polémica que ha envuelto a Kate Middleton por el vídeo que difundieron varios medios británicos en el que surgía las dudas de si era ella o no, el Palacio de Kensington ha tenido que salir y confirmar que era ella. Ahora, todas las miradas están puestas en Kate Middleton.

Mientras que el Palacio de Kensington no da una fecha concreta sobre la vuelta de Kate, el diario 'The Times' ha señalado en su edición del miércoles que sus asesores han sugerido a Kate la posibilidad de hacer una reaparición pública en la misa del próximo Domingo de Pascua, 31 de marzo, en la capilla de San Jorge de Windsor. Sin embargo, el periódico ha retirado esa misma información, que no ha sido confirmada por Kensington, posteriormente de su edición digital.

Lo cierto es que los príncipes anunciaron con motivo de la intervención que Kate causaría baja hasta después de Semana Santa, plazo que lleva camino de cumplirse.

La princesa retoma el trabajo desde casa mientras prepara su regreso público

La princesa de Gales ha retomado su trabajo desde casa con un proyecto sobre salud infantil, mientras continúa su recuperación tras ser operada y prepara su regreso a la esfera pública, informó este jueves el 'Daily Telegraph'.

El Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- confirmó a ese diario que Kate ha sido informada de los "increíblemente positivos" resultados de un estudio realizado por el Centro para la Primera Infancia de la Fundación Real de la princesa, sobre una herramienta para observar las señales de desarrollo social y emocional de los bebés. Su progresivo regreso al trabajo benéfico marca un nuevo paso en la vuelta de Kate a la normalidad tras ser operada de una cirugía abdominal el pasado 16 de enero.